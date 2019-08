‘Ik kwam thuis van een feest. Ik wist niet wat ik zag. Er zaten miljoenen kevers op de muur in mijn living. ’ Gilbert Bolle uit Ichtegem (West-Vlaanderen) haalt vandaag de nationale media met een opmerkelijk verhaal.

Toen Gilbert Bolle enkele dagen geleden thuiskwam, zag hij duizenden kevertjes uit het maisveld wegtrekken, recht zijn tuin en woning binnen. ‘Ik wist niet wat ik zag’, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. ‘Overal beestjes! Ze liepen op mijn gevels en zaten zelfs al met honderden in de keuken.’

Aan Radio 2 vertelde hij het nog plastischer. ‘Duizenden, honderdduizenden, misschien wel miljoenen kevers. Ze zaten op de muur in mijn living. Ik was bang van mezelf. Precies een overval. Als je er niet bij was, kun je het niet geloven. ’

Indien u het ook niet gelooft: zijn burgemeester bevestigt het verhaal. Hij kwam kijken en nam foto’s, maar hij kon weinig doen omdat het weekend was (zo schrijft Het Nieuwsblad).

Uiteindelijk kwam de lokale politie eraan te pas en een bestrijdingsfirma.

Aan Radio 2 legde Franky Vanroose (Algemeen Boerensyndicaat) uit waar de kevers vandaan kwamen. ‘De kevers zie je meestal op maïsvelden waar er het jaar voordien aardappelen werden gekweekt. Aardappelen die op het veld zijn blijven liggen, vriezen niet kapot door de zachte winter en schieten het jaar nadien terug op tussen de maïs. De kevers gaan op zoek naar een aardappelveld en verlaten het maïsveld. Tijdens een dergelijke tocht, moeten ze de woning van Gilbert zijn binnengevallen.’

Er zijn gelijkaardige gevallen gemeld in Eernegem, Aartrijke en Diksmuide.