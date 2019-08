Bjorg Lambrecht wordt dinsdag begraven in Knesselare

De overleden wielrenner Bjorg Lambrecht wordt dinsdag om 11 uur begraven in de Sint-Willibrorduskerk in Knesselare. Dat is door het gemeentebestuur van Aalter officieel bevestigd.

Er komt een groot scherm om de plechtigheid buiten de kerk te kunnen volgen. Het centrum van Knesselare wordt voor de gelegenheid verkeersvrij gemaakt en er mag niet geparkeerd worden. De politie zal het verkeer naar gepaste plaatsen afleiden.

Maandag is de jonge wielrenner gestorven na een crash in de Ronde van Polen. Het klimtalent uit Knesselare week uit en reed tegen een betonnen duiker langs de weg. De precieze omstandigheden van zijn val zijn nog steeds niet duidelijk. Mogelijk week hij uit voor een obstakel op de weg. Dat hij tegen de betonnen duiker terechtkwam was brute pech.

‘Bjorg is overleden aan een grote scheur van de lever die een massieve inwendige bloeding veroorzaakt heeft’, zei de teamdokter van zijn ploeg Lotto-Soudal achteraf. ‘Ten gevolge daarvan heeft hij een hartstilstand gekregen. Bjorg heeft de grootst mogelijke pech gehad door de manier waarop hij ten val gekomen is. Bij dergelijke inwendige bloeding is een mirakel nodig, een mirakel dat Bjorg niet gegund was.’