Twee doden na explosie op militaire basis in Rusland

In het noorden van Rusland zijn twee doden gevallen bij een explosie op een marine testbasis in Severodvinsk. Er was korte periode een piek in radioactieve waarden.

Beide dodelijke slachtoffers waren specialisten, maar ze waren burgers, geen leden van het leger. Er vielen zes gewonden, zowel burgers als militair personeel. Volgens Russische media is de explosie het gevolg van testen met raketmotoren. Eerder werd gezegd dat er geen gevaarlijke substanties waren vrijgekomen, maar nu blijkt dat er toch een piek was in radioactieve waarden.

Tweede explosie

Het is de tweede dodelijke explosie op korte tijd. Maandag ontplofte een andere militaire basis in Achinsk, Siberië, met één dode en zeven gewonden tot gevolg. Duizenden mensen werden geëvacueerd uit een dorp, er was een dikke rookwolk te zien.