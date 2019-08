Een rustig dutje in het gras? Daar zullen deze twee vissers in het Russische Petropavlovsk-Kamtsjatski zich niet snel meer aan wagen. Hun moment van rust werd vrijdag abrupt verstoord door een nieuwsgierig berenwelp. Beide mannen schrokken zich rot, maar mochten zich tegelijkertijd erg gelukkig prijzen dat het een jong dier was.

Ilya Nikolsky zag het tafereel voor zijn neus gebeuren en haalde bijgevolg zijn camera boven. 'Ik begon samen met mijn moeder en een vriend nog te roepen om de mannen te waarschuwen, maar ze konden ons niet horen', vertelde ze. 'Even vreesden we dat ze zouden aangevallen worden, maar gelukkig was het een kleine beer.'