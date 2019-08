KBC Groep doorstaat rentedruk dankzij Tsjechië

KBC Groep zag de winst voor belasting in het tweede kwartaal licht dalen van 901 miljoen naar 889 miljoen. De bankverzekeraar vangt de druk op de rentemarge tot nu toe goed op, met dank aan Tsjechië.

Het pijnpunt waar alle banken over klagen, de lage rente en de druk op de rentemarge, komt bij KBC Groep minder hard aan dan bij andere spelers. Dat is te danken aan de Tsjechische markt waar de korte rente zelfs wat gestegen is. De rentecurve is in Tsjechië gunstiger dan elders en KBC profiteert daar maximaal van.

Tsjechië hielp nog vanuit een ander gezichtspunt. Het zorgde voor een meerwaarde van 82 miljoen euro in verband met de overname van het resterende belang van 45% in de Tsjechische bouwspaarbank CMSS. Er was ook nog een terugname van een voorziening wat ook al hielp. En dat verklaart waarom sommige analisten de resultaten die op eerste zicht stevig lijken, toch eerder als niet meer dan redelijk aanstippen.

In het tweede kwartaal van 2019 was er bij KBC een nettowinst van 745 miljoen euro. Dat is mee te danken aan hogere nettoprovisie-inkomsten, een hoger resultaat uit schadeverzekeringen, de seizoensgebonden stijging van de ontvangen dividenden, lagere kosten (doordat het grootste deel van de bankenheffingen in het eerste kwartaal van het jaar werd geboekt) en lagere waardeverminderingen op kredieten.