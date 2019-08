Mexico verwerpt ‘haatdiscours’ na aanslag El Paso

Mexico heeft aan de Verenigde Staten een diplomatieke nota bezorgd waarin het ‘haatdiscours’ en het concept van ‘white supremacy’ verworpen wordt. Het Centraal-Amerikaanse land reageert zo op de aanslag van zaterdag in El Paso, waar een schutter 22 personen doodschoot, onder wie 8 Mexicanen.

Mexico vraagt in het document aan de Amerikaanse ambassade dat er beter informatie uitgewisseld wordt over ‘individuen’ of ‘mogelijke organisaties die white supremacy bepleiten en Mexicaanse burgers in gevaar kunnen brengen’. ‘Haatdiscours heeft geen plek in onze samenleving’, klinkt het in de nota. ‘Het concept van ‘white supremacy’ gaat in tegen het vreedzaam samenleven (...). Deze ideeën leiden slechts tot een gevaarlijke tweespalt en geweld.’

Sinds de vermoedelijk racistische geïnspireerde aanslag zaterdag in een supermarkt in El Paso, Texas, krijgt de Amerikaanse president Donald Trump kritiek. De president spreekt regelmatig over een ‘invasie’ van de VS door migranten uit Centraal-Amerika. De hoofdverdachte van El Paso had het in zijn manifest dat hij online publiceerde over een ‘invasie van latino’s’.

De Mexicaanse diplomatie verwijst in de nota niet rechtstreeks naar de uitspraken van de president van de VS over migranten. Wel wordt de wens uitgedrukt dat de veroordeling van Trump van de schietpartij in El Paso zich vertaalt in concrete actie.

In een speech begin deze week veroordeelde Trump het ‘blank nationalisme’ dat Patrick Crusius, de 21-jarige schutter in El Paso, aanhing.