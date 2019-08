102 extra overlijdens tijdens hittegolf van juni

Tijdens de hittegolf van 21 juni tot 1 juli zijn 102 extra overlijdens waargenomen bij de bevolking, meldt het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano. ‘Een zeer matige oversterfte’.

Het hitte- en ozonplan werd deze zomer voor het eerst geactiveerd tussen 21 juni en 1 juli, waarvan 24, 25 en 29 juni de heetste dagen waren. ‘Tijdens of net na dergelijke warme dagen, merken we vaak dat er in werkelijkheid meer mensen sterven dan verwacht’, klinkt het in een persbericht.

Vooral 35- tot 84-jarigen werden getroffen door die hittegolf. In die groep vonden meer overlijdens plaats dan in de andere leeftijdscategorieën.

Maar Sciensano noemt het aantal extra overlijdens, 3,5 procent meer dan verwacht, ‘zeer matig’. Hoe dat komt? ‘De maatregelen van het ozon- en hitteplan zullen zeker een positief effect hebben’, klinkt het. ‘De zomersterfte hangt echter af van meerdere factoren, waaronder luchtvervuiling, de lengte en opbouw van de warmteperiode, maar bijvoorbeeld ook of er in de voorafgaande winter een hoge sterfte was door een griepepidemie. Aangezien we niet over de specifieke doodsoorzaken beschikken, is het niet mogelijk om na te gaan wat deze oversterfte heeft veroorzaakt.’

De hittegolf van juni was minder intens dan die van juli, maar op cijfers van die periode is het nog wachten.