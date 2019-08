Een inspirerend kantoordesign maakt productief én gelukkig

Het verbeteren van de productiviteit op kantoor is de heilige graal voor veel bedrijfsleiders. Vaak wordt geopperd dat het kantoordesign een impact heeft op ons welbevinden en onze productiviteit. Maar baat het om het kantoordesign aan te pakken, of heeft dit enkel een functioneel nut?

Verschillende studies tonen aan dat een creatief en innoverend kantoordesign een positieve impact heeft op ons stressniveau, op hoe we ons voelen op kantoor en op onze productiviteit.

Groene kantoren

In de lunchpauze even buiten een wandeling maken om te ontstressen en wandelvergaderingen in de natuur zijn al langer in schwung. Maar wat als je de natuur letterlijk zou binnenbrengen in de kantooromgeving? Uit een studie van de universiteit van Exeter blijkt dat kantoorplanten de productiviteit zouden kunnen verhogen. De onderzoekers gingen na wat de impact was van ‘groene kantoren’ op de luchtkwaliteit, het concentratieniveau en het welbevinden op kantoor, en drie keer ervaarden de kantoorwerkers een positief effect.

Uit een ander onderzoek, uitgevoerd door de Harvard University, blijkt dat een betere 'kwaliteit van de binnenomgeving', inclusief de aanwezigheid van kantoorplanten, ervoor zorgt dat kantoorwerkers tot twee keer beter scoren op cognitieve testen. Deze bevindingen werden in de praktijk gebracht in onder meer het nieuwe Apple-hoofdkantoor in Californië waar er zo’n 10.000 bomen werden geplant op de campus. Deze oase van groen zorgt ervoor dat de productiviteit van de werknemers de hoogte ingaat.

