Donderdag tussen 4 en 5 uur is een plofkraak gepleegd op een automatenkantoor van KBC in de Limburgse gemeente Kinrooi. Dat bevestigt Viviane Huybrecht, de woordvoerster van KBC.

Of er buit is gemaakt, is niet bekend. Het onderzoek door politie en gerechtelijke instanties loopt. Het betreft een automatenkantoor - dus zonder personeel- met één automaat, aldus Huybrecht. De vitrine van het kantoor is gesneuveld.

De bovenbuur van het kantoor raakte niet gewond, voegt Huybrecht nog toe.