Opvallend minder buxusmotten in ons land: is uw haag gered?

De voorbije jaren leken de buxus ten dode opgeschreven door een invasie van de buxusmot, maar daar lijkt nu verandering in te komen. ‘De populatie is duidelijk gedaald’, zegt tuinexpert Marc Verachtert.

‘Er zitten veel minder mannelijke buxusmotten in onze vallen. En als er minder mannetjes zijn, zijn er ook minder bevruchte motten en dus minder rupsen.’ In Nederland zien ze dezelfde trend. De buxusmot stond er vorig jaar op plaats zeven in de vlindertelling, dit jaar haalt hij niet eens de top 25. Hoe dat komt?

1. Tuinier is slimmer geworden (en de vogel ook)

‘De tuinliefhebbers hebben bijgeleerd. Wie de plant pas tegen de winter snoeit, heeft minder last van de mot’, zegt Verachtert. ‘De rupsen gaan namelijk op zoek naar de langere en sappigste bladeren. In het voorjaar en tijdens de zomer groeien die boven aan de plant en daar zien de vogels de rupsen goed zitten. Koolmezen, kauwen en zelfs spitsmuizen zijn de voorbije jaren gewend geraakt aan de buxusmot en hebben geleerd om de rups als hapje te zien. Ze gaan er dus ook naar op zoek. Als de plant geschoren is, kunnen ze niet aan de rupsen. Dan zitten die te goed verstopt in de dichte structuur van de buxusplant.’

2. Minder schadelijke insecticiden

Ook het groeiende bewustzijn rond het gebruik van ecologische bestrijdingsmiddelen draagt wellicht bij tot het dalende aantal buxusmotten. Eerder werden heel wat dode mezen geteld als gevolg van het gebruik van schadelijke insecticiden. ‘Als de vogels geen vergiftigde insecten eten, zoals de buxusrups, kunnen ze er ook niet aan sterven. En hoe meer vogels er overblijven, hoe meer rupsen opgegeten worden.’