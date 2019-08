De managing director van de F1, Ross Brawn, geeft toe dat er een grote kloof is tussen de topteams en het middenveld in de Formule 1.

Er is bijna geen beter voorbeeld dan de GP van Hongarije van afgelopen weekend om te demonstreren hoe groot het verschil is tussen de drie topteams en de rest van het veld. In een race die vijfennegentig minuten duurde reden er op het einde nog slechts vier auto’s in dezelfde ronde van de winnaar.

Max Verstappen moest zeventien seconden toegeven op winnaar Lewis Hamilton en beide Ferrari’s volgden op ruim een minuut. Carlos Sainz was in zijn McLaren ‘best of the rest’ met een rondje Hungaroring aan de broek.

Ross Brawn is teleurgesteld want hij had gehoopt dat de nieuwe regels een grotere impact zouden gehad hebben en dat er wat meer actie op de baan zou te zien zijn.

“Het tempo aan de leiding van de race was verbluffend van de eerste tot de laatste ronde,” laat Brawn optekenen op de officiële website van de F1.

“Maar het laat ook zien hoe groot de kloof is tussen de drie topteams en de rest. Ik heb het al zo dikwijls gezegd maar die kloof moet kleiner, dat blijft een van onze grootste doelen voor de toekomst terwijl we samen met de FIA blijven verder werken aan de regels voor 2021.”

“Het is ambitieus en het zal niet van de ene dag op de andere gebeuren want we hebben nu eenmaal geen toverstaf,” gaat de Brit verder met een kwinkslag.

“Maar dat moet ons centraal doel zijn dat we bereiken via de drie grote pijlers van de sport: technisch, sportief en financieel.”

“Het is een belangrijk thema voor de sport, ik denk dat we het daar wel over eens zijn.”

“We beginnen met de fans, daar moeten we naar luisteren want uiteindelijk zijn zij onze belangrijkste troef.”

