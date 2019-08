Puerto Rico’s hoogste gerecht draait benoeming kersverse gouverneur meteen weer terug

In Puerto Rico heeft het hooggerechtshof woensdag de benoeming van Pedro Pierluisi als nieuwe gouverneur van de Amerikaanse archipel meteen weer als ‘ongrondwettig’ verklaard. Het beval hem tegen het einde van de dag zijn ambt neer te leggen.

Pierluisi werd pas vrijdag ingezworen. Hij volgde Ricardo Rossello op, die na massale protesten was opgestapt. De oud-gouverneur had zich in een groepsgesprek met elf hooggeplaatste lokale (ex-)verantwoordelijken op de berichtendienst Telegram regelmatig laatdunkend uitgelaten over vrouwen en homoseksuelen.

Het Huis van Afgevaardigden van Puerto Rico keurde vorige week de benoeming van Pierluisi goed, nadat hij werd voorgedragen door Rossello. Hij werd vrijdag ingezworen, op basis van een wet uit 2005 die vastlegt dat een vicegouverneur met de toestemming van slechts een van de twee kamers van het parlement kan worden aangesteld als gouverneur.

De voorzitter van de Senaat, Thomas Rivera Schatz, vocht de benoeming echter aan bij het hooggerechtshof. Dat gaf hem woensdag gelijk. Het oordeelde dat de wet uit 2005 ongrondwettig is en dat een gouverneur van zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden groen licht nodig heeft.

Minister van Justitie Wanda Vazquez Garced, die normaal gezien de volgende in lijn was om Rossella op te volgen maar ‘geen interesse’ had in de functie, reageerde op Twitter al dat ze gezien ‘de veranderende situatie’ deze keer wél bereid is om gouverneur te worden.