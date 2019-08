Canadese tienerjongens verdacht van drie moorden dood teruggevonden

Bryer Schmegelsky (18) en Kam McLeod (19) worden verdacht van de moorden op de Australische Lucas Fowler (23), zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24) en een 64-jarige Canadese man, Leonard Dyck.

The search is over. At 10am this morning, Manitoba RCMP officers located the bodies of two males, believed to be the BC suspects, near the shoreline of the Nelson River (approx 8km from the burnt vehicle). #rcmpmb pic.twitter.com/tZ7EBFsNDr