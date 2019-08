Anderlecht-vrouwen nemen vliegende start in voorrondes Champions League

Anderlecht is zonder kleerscheuren uit de eerste krachtmeting tijdens de voorrondes van de Champions League gekomen. De paars-witte vrouwenploeg kende geen enkele moeite met de Griekse landskampioen PAOK en haalde met 5-0 uit tegen de directe concurrent. Zaterdag wacht het ogenschijnlijk belangrijkste groepsduel tegen het Noorse LSK Kvinner.

In de beginfase van de wedstrijd overklaste paars-wit haar tegenstander volledig. De bal was nog niet in de voeten van een speelster van PAOK geweest toen Tine De Caigny al de openingstreffer had kunnen maken. De voorzet van Elke Van Gorp kwam op het voorhoofd van De Caigny, maar die stuurde de bal vlak langs het doel van PAOK.

Het bleek slechts het begin van een kansenregen waarin Anderlecht verzuimde op voorsprong te komen. De Caigny, nieuwkomer Laura Rus, Van Gorp en Sarah Wijnants namen om de beurt het doel van de tegenstandster onder vuur, maar tot een doelpunt kwam het niet. Steeds lag PAOK-goalie Anthi Papakonstantinou in de weg.

Foto: Photo News

Op slag van rust brak Anderlecht na een mindere fase alsnog de ban. Een perfecte voorzet vanaf de linkerkant van het veld kwam andermaal tot bij De Caigny, die dit keer tegenhoeks langs Papakonstantinou de 1-0 binnenkopte.

Na rust was het verzet van PAOK definitief gebroken. De speelsters stonden koud op het veld toen Anderlecht binnen de minuut drie keer op doel schoot. Het was uiteindelijk uitblinkster Charlotte Tison die de 2-0 binnenkopte voor Anderlecht.

Daarna ging het hard voor de ploeg van trainer Wachel. De Grieken liepen steeds verder achteruit en lieten zich gemakkelijk aftroeven door een veel sterker Anderlecht. De kopbal van De Caigny zeven minuten na rust werd afgekeurd wegens vermeend buitenspel, maar drie minuten later wist de aanvalster alsnog haar tweede van de avond te scoren. Als een dirigente wees De Caigny waar de bal heen moest. Via Rus, die tegen de vuisten van Papakonstantinou schoot, komt de bal alsnog voor de voeten van De Caigny, die de 3-0 kinderlijk eenvoudig kon binnenschieten.

Foto: Photo News

De mooiste treffer van de avond kwam op naam van Rus. Invalster Mariam Abdulai Toloba kreeg op de linkerkant alle vrijheid om een aanval voor te bereiden en speelde de Roemeense aanvalster op de rand van het zestienmetergebied aan. Rus wachtte niet en krulde de bal nagenoeg perfect in de kruising. Papakonstantinou kon onmogelijk bij het geplaatste schot dat de 4-0 opleverde voor Anderlecht. Even daarvoor dacht Van Gorp de vierde treffer te hebben gemaakt, maar ook zij werd teruggefloten wegens buitenspel.

De Griekse tragedie werd even later nog erger toen PAOK bij een hoekschop van Anderlecht de basisprincipes van het verdedigen vergeten leek. De Caigny, met twee treffers de gevaarlijkste vrouw aan de kant van Anderlecht, stond eenzaam in het vijfmetergebied toen ze de bal op de borst kreeg aangespeeld. De aanvalster controleerde de bal en trapte de 5-0 tegen de touwen.

De vijfde Belgische treffer, ruim een kwartier voor het laatste fluitsignaal, zorgde ervoor dat Anderlecht de krachten kon sparen in aanloop naar het tweede groepsduel tegen de Noorse kampioen LSK Kvinner. De ploeg uit Lillestrom won eerder op woensdag met 4-0 van Linfield in Dender, waardoor de groepswinst zaterdag zo goed als zeker op het spel staat in het Lotto Park.