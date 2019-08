Eden Hazard geeft critici lik op stuk met heerlijke eerste goal voor Real Madrid

Eden Hazard heeft zijn critici lik op stuk gegeven met een heerlijk eerste doelpunt voor Real Madrid. In een oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg ontbond de Rode Duivel helemaal zijn… euh, duivels. Even voorbij het kwartier werd hij gepast diep gestuurd door Karim Benzema. Hazard sneed naar binnen en krulde de bal knap in de verste hoek, meteen ook het winnende doelpunt.