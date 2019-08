Verdacht pluchen varken ontmijnd in Elsene

In de Opperstraat in Elsene heeft de ontmijningsdienst van het leger, DOVO, woensdagnamiddag een verdacht pakket onschadelijk gemaakt. Het ging om een pluchen varken met elektrische draden rond de hals.

Het beestje was eerder in de loop van de namiddag opgemerkt en had de argwaan gewekt van de voorbijgangers door de elektrische draden die rond de knuffel hingen.

De politie nam het zekere voor het onzekere en sloot de Opperstraat af voor het verkeer. Er werd een veiligheidszone ingesteld en DOVO kwam ter plaatse om het dier onschadelijk te maken.

Rond 17 uur bleek het pluchen varken uiteindelijk onschadelijk te zijn en werd de veiligheidszone opgeheven.