Romelu Lukaku lijkt ineens toch op punt van toptransfer te staan: “Inter en Manchester United hebben mondeling akkoord”

Inter Milaan en Manchester United hebben woensdag een mondeling akkoord bereikt over de transfer van Romelu Lukaku. Dat schrijven Engelse en Italiaanse media. Met de overgang zou een bedrag van 70 miljoen, plus nog eens ruim tien miljoen aan bonussen, gemoeid zijn. In Italië denken ze dat Lukaku donderdag al zijn medische testen zou kunnen afleggen in Milaan. Er zou een contract voor vijf jaar klaarliggen voor de Rode Duivel, die bij Inter 325.000 euro per week zou kunnen opstrijken.

Groot nieuws in Engeland en Italië woensdagavond: na een ultieme onderhandelingsronde zou Manchester United eindelijk een finaal bod van het Italiaanse Inter voor Romelu Lukaku geaccepteerd hebben. De Nerazzuri zouden 70 miljoen geboden hebben voor de topschutter van de Rode Duivels, een bedrag dat mits bonussen kan oplopen tot 83 miljoen euro. Op die manier recupereert ManU quasi de volledige transfersom die de Engelsen in 2017 aan Everton betaalden. Italiaanse media schrijven dat Lukaku vanavond of morgenvroeg al in Milaan verwacht wordt, om morgen zijn medische testen te ondergaan.

Foto: Photo News

Zo lijkt één van dé transfersoaps van deze zomer tot een einde te komen. Lukaku wilde al langer weg bij Manchester United, waar hij niet paste in de plannen van manager Ole Gunnar Solskjaer. Inter, waar coach Antonio Conte groot fan is van Lukaku, voerde al de hele zomer de forcing, maar leek de hoge som die Man U voor Lukaku vroeg niet te kunnen ophoesten. Een eerste bod van het team van Conte werd door Manchester United aan de kant geschoven. Vorige week trad grote concurrent Juventus ineens op de voorgrond in het dossier-Lukaku - zij zagen wel heil in een ruildeal met Paulo Dybala - maar uiteindelijk sprong die transfer af. Het sein voor Inter om alsnog een versnelling hoger te schakelen.

Foto: Olivier Matthys

Terwijl Romelu Lukaku wegbleef van de training bij Manchester United en druk zette door zijn conditie bij Anderlecht te onderhouden, dienden de blauw-zwarten woensdag hun hoogste bod tot nu toe in. Het was nu of nooit: manager Federico Pastorelli reisde meteen af naar Engeland voor gesprekken met de clubleiding van Man U. Dat Manchester United zijn investering in Lukaku van twee jaar geleden zo goed als volledig terugkrijgt, zorgde uiteindelijk voor witte rook.