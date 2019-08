‘Ryanair van plan basissen in Spanje en Portugal te sluiten’

De lagekostenmaatschappij Ryanair is van plan om basissen te sluiten in Spanje en Portugal. Dat zeggen lokale vakbonden. In beide landen zijn er stakingen gepland. Ook elders in Europa dreigt sociale onrust bij de maatschappij.

Ryanair kondigde eind juli aan dat er de komende maanden honderden banen op de tocht staan. De budgetvlieger ziet uitbreidingsplannen in de war geschopt worden door onder meer Brexitperikelen en de problemen met de Boeing 737 MAX-toestellen die wereldwijd om veiligheidsredenen aan de grond worden gehouden. Ook het schrappen van bases werd niet uitgesloten.

Nu zou Ryanair hebben aangekondigd dat het begin volgend jaar twee basissen wil sluiten op de Canarische Eilanden, die deel uitmaken van Spanje. De lowcostmaatschappij zou ook overwegen om de basis in Gerona te sluiten. Dat zegt de vakbond SITCPLA. De vakbond plant in september te staken tegen de sluitingen, maar een exacte datum is er nog niet.

In Portugal liet de vakbond SNPVAC weten dat de basis in Faro in de loop van volgend jaar opgedoekt zou worden. Daar zouden 120 banen op de tocht staan. De vakbond kondigde enkele dagen geleden een staking aan van 21 tot 25 augustus.

Ook in België onrustig

Maar ook elders dreigt er sociale onrust bij Ryanair. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland zou deze week het resultaat bekend moeten worden van stemmingen onder de piloten. Zij eisen een betere verloning.

En ook in België is het onrustig, ondanks enkele cao’s die werden afgesloten tussen directie en vakbonden. ‘Het lokale arbeidsrecht toepassen, houdt meer in dan een cao afsluiten. Ryanair heeft bijvoorbeeld nog altijd geen lokaal arbeidsreglement, geen verzekering tegen arbeidsongevallen en geen preventiedienst’, zei Hans Elsen van de christelijke bediendebond ACV-PULS daar eerder over. Op 13 augustus is er opnieuw overleg gepland.