Spaanse Trappen verboden terrein voor ‘hangtoeristen’

Wie nog durft te zitten op de beroemde Spaanse Trappen in Rome, riskeert voortaan een boete. Sinds vorige maand is het immers verboden. Toeristen die het toch doen, worden nu ook letterlijk door de ordediensten teruggefloten.

Sinds begin juli gelden in de Italiaanse hoofdstad nieuwe regels voor bezoekers van toeristische trekpleisters. Zo is het nu verboden om je op te frissen in het water van de Trevifontein. Overtreders riskeren boetes tot 400 euro.

Sinds dinsdag patrouilleren in de Italiaanse hoofdstad politieagenten die erop toezien dat het verbod wordt nageleefd. Naar toeristen die worden betrapt, wordt gefloten om hen te sommeren recht te staan.

Critici noemen de nieuwe regels echter ‘fascistoïde’. ‘Monumenten beschermen is prima, en uiteraard moet je niet zitten eten op de trappen, maar een verbod op neerzitten is echt overdreven’, zegt Vittorio Sgarbi, voormalig onderminister van Cultuur, tegen persagentschap AdnKronos. ‘De gemeente zal volgens mij verplicht worden deze fascistoïde regels te herbekijken.’

‘Mensen criminaliseren omdat ze neerzitten is een beetje overdreven, zeker als het gaat om mensen op leeftijd’, klinkt het ook bij de Italiaanse associatie van hotels, schrijft The Guardian.

Niet alleen Rome is streng voor toeristen. In juli kregen twee Duitsers een boete omdat ze koffie maakten aan de Rialtobrug in Venetië. In dezelfde stad kreeg een andere toeriste een boete omdat ze in bikini lag te zonnebaden in een park.