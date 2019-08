Postvolume krijgt klap van bijna 10 procent

Het volume van de brievenpost is in het tweede kwartaal met 9,4% gezakt. Toch houdt Bpost vast aan zijn winstprognose.

Bpost denkt nu dat het volume van de brievenpost dit jaar met 9 procent terugvalt waar het eerst uitging van een daling van 7 procent. Maar na twee kwartalen van sterke dalingen (-9,2% in het eerste, -9,4% in het tweede) schat Bpost de daling nu hoger in. Bpost denkt ook dat het dit jaar mogelijk meer zal moeten investeren. In plaats van 150 miljoen kan het 185 miljoen worden, maar die kosten worden boekhoudkundig uitgesmeerd in de tijd.

Toch houdt Bpost vast aan zijn jaarprognose van een bedrijfswinst te boeken van meer dan 300 miljoen euro. De winst wordt vooral gehaald met de postbedeling maar Bpost stut zijn cijfers eveneens door gebouwen te verkopen.

De daling van de brievenpost is hoe dan ook een tegenvaller omdat dit nog altijd de melkkoe is van het bedrijf. De divisie ‘mail & retail’ waarvan de brievenpost de kern is, was in het tweede kwartaal goed voor meer dan de helft van de bedrijfsopbrengsten én bijna driekwart van de bedrijfswinst.

De bedrijfsmarge van deze divisie zakte tot 14,4% tegenover 17% in het eerste kwartaal. De bedrijfswinst van de divisie kwam uit op 74,8 miljoen. De daling van de brievenpost vergroot de druk om het nieuw distributiemodel in te voeren. De vakbonden staan daar niet voor te springen.

De pakjes en logistieke diensten in Europa deden het vooral goed in België en Nederland wat zorgde voor een sterke verbetering van de marge waardoor de bedrijfswinst op 23,6 miljoen uitkwam. In de VS boekte aanwinst Radial verder verlies. Alle activiteiten samen in Noord-Amerika leverden een licht bedrijfsverlies van 0,5 miljoen op. De verkoop van het postgebouw aan het Muntcentrum in Brussel zorgde voor een positieve bijdrage van de hoofdzetel-activiteiten.

De Belgische winst die van belang is voor de uitkering van het dividend halveerde in het tweede kwartaal wat onderlijnt dat het dividend van Bpost niet houdbaar is.