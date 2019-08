Microsoft luistert naar Skype-gesprekken

Microsoft laat externe medewerkers luisteren naar fragmenten van sommige telefoongesprekken die worden gevoerd via Skype. Het zou alleen gaan om gesprekken die gebruik maken van de ingebouwde vertaalfunctie Skype Translate.

Na Amazon, Google en Apple zit nu ook Microsoft met rode kaken. De commando’s die je geeft aan een intelligente assistent als Google Assistant, Alexa of Siri worden soms beluisterd, kwam de jongste maanden aan het licht. Dat is verdedigbaar: om artificiële intelligentie te verbeteren, moet worden gecontroleerd hoe goed hij in de praktijk werkt en moet het systeem geregeld worden bijgestuurd. Maar de gebruiker werd hierover niet duidelijk geïnformeerd, en bovendien bracht de VRT aan het licht dat vaak willekeurige, per ongeluk opgenomen geluidsfragmenten uit onze huiskamers worden opgenomen en door derden beluisterd.

De website Vice bracht woensdag aan het licht, dat ook fragmenten van Skype-gesprekken worden opgenomen. Het blijkt weliswaar alleen te gaan om gesprekken waarbij de Skype Translate functie wordt gebruikt: wat je zegt wordt onmiddellijk vertaald in een andere taal, en door een computerstem voorgelezen. Zo kun je, bijvoorbeeld, een telefoongesprek voeren in het Italiaans zonder die taal te beheersen.

Maar, net als bij virtuele assistenten, blijkt Microsoft korte fragmenten te laten controleren door onderaannemers. Aan Vice verklaarde Microsoft dat het bedrijf steeds toestemming vraagt alvorens stemopnames worden verzameld en gebruikt. Microsoft ‘probeert transparant te zijn over het verzamelen en gebruiken van stemgeluid zodat gebruikers geïnformeerde keuzes kunnen maken over hoe en wanneer hun gegevens worden gebruikt’, aldus het bedrijf. Maar volgens Vice staat in de documentatie van Skypte Translate nergens letterlijk dat een mens kan meeluisteren.

Een anonieme onderaannemer van Microsoft vertelde aan Vice dat hij geluidsfragmenten had gehoord ‘die omschreven kunnen worden als telefoonseks’. Ook hoorde hij mensen porno opzoeken via gesproken commando’s aan de digitale assistent Cortana. Dit erg delicate werk gebeurt bovendien niet altijd in een gecontroleerde omgeving, maar soms gewoon bij de medewerker thuis.