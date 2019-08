Mezgec snelt naar tweede ritzege in Ronde van Polen, Wallays toont zich in ontsnapping

Luka Mezgec heeft woensdag de vijfde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De Sloveen toonde zich na 153,8 km van Wieliczka naar Bielsko-Biala de snelste na een lastige sprint. De renner van Mitchelton-Scott haalde het voor de Spanjaard Eduard Prades (Movistar) en de Brit Ben Swift (Team Ineos). Pascal Ackermann behoudt zijn leiderstrui.

Na de geneutraliseerde rit van dinsdag, naar aanleiding van het overlijden van Bjorg Lambrecht, werd op woensdag gewoon weer gekoerst in Polen. De start lag aan de zoutmijn van Wieliczka, en de rit ging langs enkel beklimmingen, van tweede en eerste categorie, naar Bielsko Biala, een licht hellende finish waar vorig jaar Michal Kwiatkowski aan het feest was, voor Dylan Teuns.

Alle renners van Lotto Soudal kwamen aan de start en Jelle Wallays toonde zich vrijwel meteen. Toen de vroege vlucht wegsprong, ging hij in de tegenaanval en wist hij de aansluiting te maken bij Kamil Gradek, Szymon Rekita en Charles Planet, voor de vierde keer in vier ritten in de ontsnapping.

Aan de voet van de enige beklimming van eerste categorie, op 45 km van het eind, werden de vluchters bij de lurven gevat. Daarna regende het aanvallen, ook van Lotto Soudal met Carl Fredrik Hagen die ging voor de bergtrui, maar Rodrigo Contreras nog voorbij zag komen op de top. Ook Harm Vanhoucke waagde zijn kans.

Zonder succes, uiteindelijk zouden drie andere renners nog weten te ontsnappen: Simon Geschke, Mateij Mohoric en Tsabu Grmay. Ze verzamelden snel 1:25, maar Deceuninck-Quick Step en BORA-hansgrohe lieten de bonus niet te hoog oplopen en zetten hun helpers aan het werk. Finaal werden ze op 7,1 km gegrepen waarna Team Ineos aan een bijzondere finale begon. Kiryienka maakte de koers hard op een lang oplopend stuk en het peloton ging op een lint, daarna bleven zes renners van de Britse formatie op kop, allen in dienst van Ben Swift. Even werd die trein nog ontsierd door een late uitval van Miguel Angel Lopez op 1,4 km, maar hij zou strandden. Hart was de laatste die afzwaaide van het rood-zwarte treintje, op 350 meter van de finish, maar Swift kwam tekort in de sprint. Er stond geen maat op Luka Mezgec die naar zijn tweede zege snelde in deze Ronde van Polen.

Pascal Ackermann behoudt zijn leiderstrui, met vier seconden voorsprong op Mezgec. Donderdag zijn de klassementsrenners aan zet.

Jelle Wallays (Lotto Soudal) eerde zijn overleden ploegmakker door mee te gaan in de vroege vlucht. Op iets meer dan dertig kilometer van de aankomst werd de dertigjarige West-Vlaming, samen met zijn kompanen, echter opnieuw gegrepen. In een heuvelachtige finale kozen ook Matej Mohoric (Bahrain-Merida), Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott) en Simon Geschke (CCC) nog voor de aanval, maar ook hun poging kende geen succes.

Het werd een sprint in de straten van Bielsko-Biala en daarin was Mezgec overduidelijk de sterkste. Het is de tweede ritzege in Polen voor de 31-jarige Sloveen na winst in de tweede etappe zondag.

Donderdag trekt het peloton in Polen de bergen in. Er wacht de renners een etappe van 160 kilometer tussen Zakopane en Koscielisko. De rit bevat liefst zeven beklimmingen van eerste categorie.