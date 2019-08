TV-Tips. Het grootste politieke schandaal aller tijden

Robert Redford, Dustin Hoffman en Kevin Bacon. Aan steracteurs geen gebrek. Ook een HBO-serie bingewatchen behoort tot de mogelijkheden.

1 SHARP OBJECTS

VRT NU

Pas dit najaar is dit HBO-pareltje op Canvas te zien. Wachten hoeft niet, want de achtdelige serie staat al helemaal op VRT Nu. Amy Adams speelt de hoofdrol: een aan alcohol verslaafde journaliste die terugkeert naar haar geboortedorp om er een vreemde moord te verslaan. Het is echt – écht – de moeite.

2 COP CAR

Q2 23.00-00.40 uur

Een besnorde Kevin Bacon speelt een sheriff die erachter komt dat twee tieners zijn politieauto gestolen hebben. Hij gaat erachteraan.

3 ALL THE PRESIDENT’S MEN

Canvas 21.15-23.30 uur

De Amerikaanse journalisten Bob Woodward en Carl Bernstein schreven destijds een boek over het Watergateschandaal. Dat werd in 1975 verfilmd tot deze slimme politieke thriller.

4 TERZAKE

Canvas 20.00-20.20 uur

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is studiogast om het te hebben over de Vlaamse regeringsvorming. Na dat gesprek volgt nog een item over de cyberaanvallen van Noord-Korea.