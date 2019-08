‘Moslims zullen verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen respecteren’

Volgens Mohammed Bachiri, voorzitter van het islamitisch centrum Al Fath in Leuven, zullen moslims in Vlaanderen het verbod op onverdoofd slachten massaal respecteren wanneer zondag het Offerfeest wordt gevierd.

Sinds 1 januari 2019 geldt in Vlaanderen een totaalverbod op onverdoofd slachten bij kleine herkauwers en pluimvee. Ook voor dieren die worden geslacht volgens een religieuze ritus wordt geen uitzondering meer gemaakt. Daarvoor gold dat verbod enkel in tijdelijke slachthuizen.

‘In de praktijk zullen moslims bij ons nu niet langer geneigd zijn om nog een schaap te laten slachten’, zegt Mohammed Bachiri, voorzitter van het islamitisch centrum Al Fath in Leuven. ‘95 procent van de moslims in Vlaanderen zal nu geld overmaken aan een familie in Marokko of in Somalië, zodat zij het feest kunnen vieren en een schaap kunnen slachten.’

De moslimgemeenschap in Vlaanderen zal het verbod dus massaal respecteren, zegt Bachiri. ‘Vorig jaar waren er nog enkele moslims uit de streek van Leuven die naar Waver (in Waals-Brabant) trokken, omdat het daar nog kon, maar daar komt nu ook een einde aan.’

Zware boetes

‘Volgens de traditie moet het schaap onverdoofd geslacht worden’, zegt Bachiri, ‘maar dat mag dus niet meer door de wet op dierenwelzijn, en de meeste mensen zullen het dan ook niet doen. Wie het toch doet en betrapt wordt, riskeert zware boetes.’ Volgens de voorzitter van de Al Fath-moskee is de wetgeving vooral ook een streep door de rekening van vele schapenboeren. ‘Zij verdienden vroeger een mooie cent aan de verkoop van offerdieren, maar dat tijdperk is voorbij.’

Sinds 2016 is het Offerfeest onderwerp geweest van heel wat debatten, wat uiteindelijk heeft geleid tot het verbod in Vlaanderen en in Wallonië op elke vorm van onverdoofd offeren in de tijdelijke slachthuizen. Al wordt de wet in Wallonië pas vanaf 1 september 2019 van kracht.

Alleen nog in Brussel

Enkel in Brussel is onverdoofd slachten nog niet algemeen verboden, maar daar zijn in de praktijk dan weer geen plekken waar moslim terechtkunnen om hun schaap te laten slachten. Dat kan er namelijk alleen in erkende slachthuizen, en daarvan is er maar één in heel het Gewest, het abattoir in Anderlecht. Privépersonen zijn daar echter niet welkom. Noch de gemeentes, noch het gewest hebben volgens de nieuwssite Bruzz plannen om een tijdelijke slachtvloer in te richten.

De Moslimexecutieve had vrijdag bekendgemaakt dat het Offerfeest of ‘Aïd El Adha’ dit jaar zal plaatsvinden op zondag 11 augustus. Het Offerfeest wordt gevierd op de tiende dag van de twaalfde maand van de islamitische maankalender. Met het feest wordt herdacht dat de profeet Ibrahim (Abraham in de Joodse en christelijke traditie, nvdr) bereid was zijn zoon te offeren voor God. Die zond hem een schaap, dat in de plaats van de zoon geofferd mocht worden.