Grootste kobaltmijn ter wereld, die in Congo ligt, gaat dicht

De Zwitserse grondstoffenreus Glencore gaat de activiteiten in de koper- en kobaltmijn in het zuiden van Congo voor ten minste twee jaar opschorten. Dat heeft Glencore woensdag bekendgemaakt.

Volgens het bedrijf is de mijn van het filiaal Mutanda Mining (Mumi), die nabij Kolwezi ligt, ‘op lange termijn economisch niet levensvatbaar’. Het gaat om de grootste kobaltmijn ter wereld.

Kobalt, dat erg gewild is bij batterijfabrikanten, is dit jaar meer dan 40 procent van zijn waarde verloren en naar het laagste niveau sinds september 2016 gezakt (25.500 dollar per ton).

Brief aan het personeel

Mumi is de belangrijkste kobaltproducent ter wereld. Vorig jaar produceerde de mijn zowat 200.000 ton koper en meer dan 27.000 ton kobalt, of een vijfde van de wereldwijde bevoorrading van het metaal.

De directie van het bedrijf bevestigt in een brief aan het personeel, die persagentschap Belga kon inkijken, dat ‘door de aanzienlijke prijsdaling van kobalt, de toegenomen inflatie op kosten van bepaalde van onze inputs (voornamelijk zwavelzuur) en bijkomende taksen opgelegd door de (Congolese) mijnbouwcode’, het uitbaten van de mijn niet langer winstgevend is op lange termijn.