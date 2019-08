Onafhankelijke spoorbond wil staken op 17 augustus

De onafhankelijke spoorvakbond OVS heeft een stakingsaanzegging ingediend voor 17 augustus. Dat meldt de nieuwssite BRUZZ en het nieuws wordt bevestigd door HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel. Net die dag wordt door Pukkelpop extra drukte op het spoor verwacht.

De aanleiding voor de sociale onvrede bij OVS is een aanhoudend conflict over het opnemen van vakantiedagen. Volgens de onafhankelijke spoorvakbond kunnen de conducteurs nauwelijks vakantie nemen omdat er gewoon te weinig treinbegeleiders zijn. Volgens hen moeten velen zes dagen of zeven dagen na mekaar werken voordat ze één dag kunnen recupereren. De vakbond eist de garantie om aan minstens 15 procent van het voorziene kader gelijktijdig verlof te kunnen toekennen.

Wel komt er nog een verzoeningsvergadering, wellicht op 13 augustus. Afhankelijk van de resultaten van die vergadering gaat de staking op 17 augustus al dan niet door. 'We zetten alles op alles om het probleem op te lossen', laat HR Rail weten aan Bruzz.

Eind juli legden leden van de Onafhankelijke Spoorbond ook al het werk neer. De NMBS moest daardoor heel wat treinen schrappen. De NMBS werkte een alternatieve dienstregeling uit, waardoor drie op de vijf treinen reed. Dat kon, omdat de bonden enkele dagen op voorhand moeten laten weten wie zal werken op een stakingsdag en wie niet.