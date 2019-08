Open VLD Leuven wil jeugdagenten tegen geweld van hangjongeren

Na een geval van zinloos geweld op de Leuvense Oude Markt, waarbij iemand uit een groep jongeren een veertiger met een karatetrap stevig toetakelde, pleit Open VLD Leuven voor jeugdagenten.

Open VLD pleit in Leuven voor de aanwerving van jeugdagenten die jongeren die overlast creëren, op het rechte pad moeten houden. Samen met maatschappelijk werkers moet de de politie ook werk maken van een jeugdinterventieteam dat deze probleemjongeren bewust maakt van de veroorzaakte overlast, vindt de partij.

Open VLD wil tevens een streng repressief beleid en schaart zich achter het pleidooi van N-VA woensdag om de politiepost op de Grote Markt ook ‘s nachts open te houden, de plaatsing van ANPR-camera’s die op invalswegen ongewenste bezoekers herkennen en de oprichting van een buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen.

Open VLD en N-VA zitten beide in de oppositie in Leuven.

Het zijn twee politieke reacties op een incident eerder deze maand in Leuven waarbij een onbekende een man, na een discussie, bewusteloos sloeg met een trap in het aangezicht.

Die aanval was het zoveelste incident op de Leuvense Oude Markt. ‘We willen die mannen hier niet meer. Door hun toedoen verliezen we heel wat cliënteel. Kijk, op mijn terras zitten gezinnen. Ze zullen op een dag niet meer komen als dat geweld zo blijft duren. Dit moet stoppen’, vertelde Kenan Cakar (50), uitbater van brasserie/café Komeet in Het Nieuwsblad.

‘Promoot alcohol niet bij studenten’

Nog in Leuven vragen het stadsbestuur, de universiteit en de hogeschool UCLL intussen aan supermarkten, fakbars, cafés en nachtwinkels op om alcohol niet specifiek te gaan promoten bij studenten. Uit onderzoek blijkt immers dat dergelijke campagnes bijdragen tot overmatig alcoholgebruik.

In een mededeling wijzen ze erop dat overmatig alcoholgebruik niet alleen schadelijk is voor de gezondheid, maar ook een belangrijke bron van overlast, geweld en ongevallen. Uit onderzoek blijkt bovendien dat veel hardnekkige verslavingen zoals alcoholmisbruik in de studententijd ontstaan.