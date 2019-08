Intern overleg bij Bouworde over aanpassing van programma na bedreiging

De vzw Bouworde vergadert woensdag over een eventuele aanpassing aan het programma van Marokko. ‘Komend weekend vertrekt een groep van een 35-tal jongeren naar dezelfde regio in Marokko, en we krijgen vragen van ongeruste ouders.’

De ongerustheid bij de ouders is ontstaan na de arrestatie van een 26-jarige leerkracht die Vlaamse tieners tussen 15 en 18 jaar met de dood bedreigd had. Volgens hem was de groep van twaalf jongens en meisje, die in het dorp Adar vrijwilligerswerk doen, té licht gekleed, wat volgens de man tegen de religieuze regels ingaat. Hij had op Facebook geschreven ‘dat hun hoofden afgehakt moeten worden’.

De man werd kort na het schrijven van die tekst opgepakt door de Marokkaanse politie. Ze worden beschuldigd van het aanzetten tot terrorisme en haat. Zijn tekst was een reactie op een Facebookpost van een politicus van de regerende conservatieve partij PJD, die bezwaar gemaakt had tegen de ‘strandkleding’ van de jongeren.

‘Bouworde is in de regio van Taroudant al meer dan vijftien jaar actief’, zegt Karen Heylighen aan Belga. ‘In het dorpje Adar waar de jongeren de voorbije tien dagen vrijwilligerswerk hebben gedaan, is Bouworde al tien jaar actief. Vroeger hebben we er een school en een vrouwencentrum gebouwd. Dit keer waren de vrijwilligers aan de slag met het herstellen van de straten die weggespoeld waren door hevige regenval. De commotie is hier veel groter dan in Marokko. De meisjes en jongens daar merken weinig van wat er aan de hand is. Ze voelen zich niet onveilig.’

Kledingadvies: langer shorts en rokken

Heylighen vertelt op in Het Journaal nog dat de vzw altijd kledingadvies geeft wanneer jongeren in het buitenland aan het werk zijn, uit ‘respect voor de lokale cultuur’. ‘Voor Marokko betekent dat: schouders bedekken en een iets langere shorts of rokken tot aan de knie dragen. We begrijpen wel dat als je hard aan het werk bent en het heel warm is, dat er al eens van afgeweken wordt.’

Volgens de woordvoerster wordt het werk van de Vlaamse jongeren erg gewaardeerd door de lokale bevolking en gebeuren de werken ook op vraag van de dorpsverantwoordelijken.

Het werkkamp van de jongeren in het dorpje Adar is inmiddels afgelopen, ze blijven nog enkele dagen in Marokko om er wat aan sightseeing en ontspanning te doen.