Frans Muller, de ceo van Ahold Delhaize, rekent op een meer creatief en commercieel plan bij Delhaize. ‘Het team begint op stoom te geraken.’

Er waren wat redenen waarom Delhaize in België in het tweede kwartaal omzet verloor nadat ook al in het eerste kwartaal de omzet terugviel. Gezuiverd voor het feit dat Pasen vorig jaar in het eerste ...