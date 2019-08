Met de zeilboot van Rotterdam naar Londen

Wie op een duurzame manier naar Londen wil reizen, kan vanaf volgend voorjaar ook kiezen voor de zeilboot.

De Twister, een tweemaster van 35 meter lang uit 1902, zal vanaf mei 2020 iedere week vanuit Rotterdam naar Londen zeilen, en weer terug. Naast de vierkoppige bemanning (inclusief kok) kunnen telkens achttien passagiers mee. Initiatiefnemer Karel de Boer mikt met zijn Fair Ferry op avontuurlijke reizigers die duurzaam leven belangrijk vinden.

De Boer maakte eind mei al een testvaart, in september volgt een tweede. ‘Londen is ongeveer 185 zeemijl van Rotterdam verwijderd. Dit betekent dat we er gemiddeld 36 uur over doen om onze bestemming te bereiken. De exacte aankomsttijd hangt af van de windrichting en windkracht’, aldus De Boer.

De zeilboot steekt de Noordzee over en vaart de Theems op, om vervolgens aan te meren in St. Katharine Dock in het centrum van Londen, vlak bij de Tower Bridge. Na twee nachten in de Britse hoofdstad, waar je op het schip in de haven kan blijven slapen, wordt opnieuw koers gezet naar Rotterdam.

Meehelpen met zeilen hoeft niet, maar de bemanning maakt graag tijd om de beginselen uit te leggen, klinkt het nog. Goedkoop is het niet. Je moet rekenen op minimum 935 euro per persoon voor een verblijf in een gedeelde hut, weliswaar inclusief maaltijden. Er zijn ook enkele reizen en retourreizen zonder overnachtingen beschikbaar. Meer informatie vind je terug op de website.