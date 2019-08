Home Alone krijgt remake van Disney

Er komt een remake van Home Alone. Dat heeft Disney bekendgemaakt. De remake zal te zien zijn op de nieuwe streamingdienst, Disney+, die in november uitkomt in Amerika.

Home Alone, met Macauly Culkin in de hoofdrol, kwam voor het eerst uit in 1990 en is sindsdien de kerstfilm bij uitstek. Wie de hoofdrol in de remake zal spelen, is nog niet bekend, wel hoopt Disney dat de remake ‘even hoge standaarden en dezelfde creativiteit heeft’.

Naast Home Alone zullen ook Night at the Museum, Cheaper by the Dozen en Diary of a Wimpy kid een remake krijgen. Daarnaast heeft Disney ook de rechten van Star Wars en Marvel overgenomen toen het bedrijf in 2017 de aandelen van 21st Century Fox kocht. Disney kocht de aandelen voor een bedrag van 52,4 miljard dollar en kreeg daarvoor het filmbedrijf, de sportzenders en betaalkanalen, zoals National Geographic, in handen.

Disney bood zijn films eerst aan via Netflix en Amazon Prime, maar heeft nu een eigen streamingdienst opgebouwd. Op de streamingdienst zullen zo’n 7,500 afleveringen van televisieseries en zo’n 400 films te zien zijn.

Disney+ komt in november uit in Amerika en wordt in België verwacht in het late najaar van 2019.