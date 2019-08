Emma Watson lanceert hulplijn tegen seksueel wangedrag

De Britse actrice Emma Watson zet haar schouders onder een gratis hulplijn met juridisch advies voor slachtoffers van seksueel wangedrag op de werkvloer. ‘Vrouwen moeten hun rechten kennen.’

Vrouwen in Engeland en Wales die het slachtoffer zijn van seksueel wangedrag op de werkvloer, kunnen voortaan juridisch advies krijgen via een gratis telefoonnummer. Het initiatief krijgt de steun van de Britse actrice Emma Watson, een van de gezichten van Time’s Up, een collectief dat strijdt tegen seksueel misbruik na het schandaal rond filmproducer Harvey Weinstein.

‘Weten wat je rechten zijn, hoe je ze kan aanwenden, en welke keuzes je hebt wanneer je wangedrag hebt moeten ervaren, is een belangrijke stap in het creëren van een veilige werkomgeving voor iedereen’, zei Watson bij de voorstelling van de hulplijn.

Volgens onderzoek van de Britse vakbond TUC heeft één op de twee Britse vrouwen al eens seksueel wangedrag meegemaakt op de werkvloer, maar tachtig procent van hen heeft daar nooit melding van gemaakt. Sommigen omdat ze denken dat het nu eenmaal deel uitmaakt van het leven, de meesten omdat ze vrezen dat ze op die manier hun verdere carrière in gevaar brengen.

Volgens de Britse liefdadigheidsorganisatie Rights of Women, dat instaat voor het advies, heeft seksueel wangedrag op de werkvloer ‘epidemische niveaus’ bereikt, maar blijft het nog veel te vaak verborgen. ‘Mensen beseffen nu pas de schaal van het probleem’, aldus Watson.

Het bemannen van de telefoonservice wordt bekostigd door een fonds voor gerechtigheid en gelijkheid voor vrouwen, dat vorig jaar in het leven werd geroepen en door liefdadigheidsorganisatie Rosa wordt beheerd. Watson doneerde zelf ook een miljoen Britse pond aan het fonds.