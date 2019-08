Hicham El Mzairh, de Antwerpse SP.A’er die samenwerking met de N-VA verwierp, pleit een half jaar later voor Bourgondische onderhandelingen op Vlaams niveau. ‘Om aan de kar te trekken, moet je in de modder staan.’

De uitgebreide partijraad van de SP.A besliste een week terug dat de partij mocht praten met Bart De Wever (N-VA) over de vorming van een Vlaamse regering. Sindsdien is het afwachten of de informateur ...