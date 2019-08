Australische ambtenaar mag ontslagen worden voor kritiek op regering via Twitter

Het Australische Hooggerechtshof in Canberra besliste dat een medewerker van de Australische migratiediensten rechtmatig haar ontslag kreeg. Ze had via Twitter kritiek geuit op het vluchtelingenbeleid van haar regering, en werd daarvoor aan de deur gezet.

Michaela Banerji had op het anonieme Twitteraccount ‘LaLegale’ honderden berichten geplaatst waarin ze zich kritisch uitliet over het Australische immigratiebeleid. Ze had het ook over de omstandigheden waarin immigranten worden vastgehouden. Nadat duidelijk werd dat zij achter het anonieme account zat, werd ze in 2013 ontslagen.

De vrouw ging niet akkoord met die gang van zaken en zei dat er sprake was van een onrechtmatig ontslag. Aanvankelijk werd ze in het gelijk gesteld door een administratieve rechtbank, die vond dat de gedragscode voor ambtenaren rond sociale media inging tegen ‘de impliciete vrijheid van politieke communicatie’.

Vrije meningsuiting

Maar het Hooggerechtshof heeft die uitspraak woensdag ongedaan gemaakt. Volgens de hoogste rechtsinstantie van het land kon de vrouw wel degelijk ontslagen worden wegens haar tweets en voor het overtreden van de gedragscode. ‘De impliciete vrijheid van politieke communicatie is geen persoonlijk recht op vrije meningsuiting’.

Ambtenaren die kritiek uiten op het parlement of op het regeringsbeleid kunnen het publieke vertrouwen in de overheid ernstig ondermijnen, ook wanneer die kritiek anoniem wordt geleverd, stelt het Hof.

Banerji toonde zich erg ontgoocheld over de uitspraken. ‘We hebben gefaald’ in een poging om de vrije meningsuiting van overheidsambtenaren te bekrachtigen, vindt ze. ‘Dit is niet enkel een nederlaag voor mij, het is een nederlaag voor elk van ons.’

Volgens een Australische overheidsvakbond dreigt die beslissing gevolgen te hebben voor zowat 2 miljoen ambtenaren die zich terughoudender zullen moeten opstellen op sociaalnetwerksites.