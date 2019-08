Pairi Daiza bouwt grote overdekte zonnepanelenparking

Pairi Daiza zal zijn nieuwe parking van 7.000 plaatsen voor 80 procent overdekken met zonnepanelen. Het moet de grootste zonnepanelenparking ter wereld worden, zegt de dierentuin.

Pairi Daiza bouwt op 20 hectare velden ten noorden van de dierentuin een nieuwe parking. Zo komt er op de huidige parkeerterreinen ruimte om het park verder uit te breiden.

De grondwerken voor de nieuwe parkeerplaatsen zijn al bezig en Pairi Daiza hoopt de nieuwe parkeerplaatsen in februari in gebruik te kunnen nemen. Op drukke dagen zullen nog 4.000 à 5.000 extra plaatsen beschikbaar zijn op velden naast de parking.

Bovenop de nieuwe parking laat Pairi Daiza 62.750 zonnepanelen installeren, goed voor een vermogen van 20.000 kWc. De installatie zal jaarlijks 20.000 Mwh opwekken.

Dat zou ruim voldoende stroom opleveren voor het park. Het teveel aan energie kan dienen om de elektrische auto’s van bezoekers op te laden en er zal ook een deel opnieuw op het net gestuurd worden.

Met de productie kan er elk jaar 6.860 ton aan CO2-uitstoot worden vermeden. Vertrekkende van de hypothese dat één hectare bos op onze breedtegraden 2 ton CO2 per jaar absorbeert, zou er 3.430 hectare bos moeten worden aangeplant om dezelfde hoeveelheid CO2 te compenseren, aldus nog het dierenpark.

De uitvoering van het project is in handen van Green 4 Power (een beleggingsvehikel dat voor 70 procent eigendom is van Integrale en voor 30 procent van Perpetum Energy).