Renners Lotto-Soudal gaan na drama van Bjorg Lambrecht toch van start in vijfde etappe Ronde van Polen

De vijfde etappe brengt het peloton van Wieliczka naar Bielsko-Biala. Het was nog niet duidelijk of de renners van Lotto-Soudal de start zouden nemen. Die vrijheid werd hen gelaten door het team zelf. Lambrecht overleed eergisteren na een ongelukkige val, de etappe van gisteren werd geneutraliseerd. Als teken van respect werkte het peloton de 133 kilometer af, het zestal van Lotto-Soudal mocht symbolisch als eerste de finishlijn overschrijden.

De Ronde van Polen duurt nog tot en met vrijdag.

It has been decided that all our Lotto Soudal riders will start in stage five of the @Tour_de_Pologne today and will ride for Bjorg. Start will be around 12h45. pic.twitter.com/1gxqhHi068