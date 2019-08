The Guardian tipt Oostende: ‘Fantastische kuststad’

De Britse krant The Guardian maakte zijn lezers afgelopen weekend warm voor een vakantie naar een van zes fantastische Europese kuststeden. Ook Oostende haalde de selectie.

Ziet u straks opvallend meer Britten opduiken in Oostende, dan kunnen we wel raden hoe dat komt. In zijn weekendbijlage richtte The Guardian de schijnwerpers op zes kuststeden, ideaal voor wie een strandvakantie wil combineren met een levendige atmosfeer, uitgebreide keuze aan restaurants en chique hotels, aldus de Britse krant. Naast het Spaanse Cádiz, het Griekse Volos, het Kroatische Rovinj, het Franse Toulon en het Sardijnse Cagliari bleek ook Oostende te voldoen aan die criteria.

Voor concrete tips schakelde de krant de Belgische journaliste Veerle Helsen in. Zij raadt de Britse lezers onder meer een bezoek aan de Sint-Petrus-en-Pauluskerk en de Atlantikwall aan, en vermeldt ook streetartfestival The Crystal Ship en cultuurcentrum De Grote Post. Wie de drukte wil ontlopen, trekt volgens haar dan weer best naar Oosteroever. Om te eten vermeldt Helsen enkele nieuwe adresjes zoals Sanseveria en Expo & Kafie, maar ook instituut The Old Inn, dat al vijftig jaar wordt gerund door het echtpaar Annie en René.

Het volledige artikel met alle tips kunt u lezen op de website.