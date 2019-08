Zowat 290.000 beleggers vragen compensatie voor Fortis-debacle

Uiteindelijk hebben zowat 290.000 beleggers zich aangemeld voor een compensatie na het Fortis-debacle van 2008. Dat maakte erfopvolger Ageas bekend op zijn website, in de marge van de halfjaarresultaten.

De verzekeraar heeft 1,3 miljard euro ter beschikking gesteld om de gedupeerde beleggers te vergoeden. Er werd al voor 593 miljoen euro uitgekeerd aan 159.000 beleggers, zo blijkt.

Het aantal claims ligt hoger dan verwacht. Ageas hield aanvankelijk rekening met 175.000 à 200.000 claims, maar eerder dit jaar bleek dat aantal al overschreden. Er is in sommige gevallen dus ‘verwatering’ mogelijk, zegt de verzekeraar - lees: de gedupeerden gaan minder krijgen dan ze hoopten.

Ageas-CEO Bart De Smet zegt in een reactie aan De Tijd dat hij geen uitspraken wil doen over concrete bedragen, omdat er nog te veel onzekerheden zijn. ‘Het is te vroeg om daar iets over te zeggen. Er moeten nog vele dossiers gecontroleerd worden. Het is waarschijnlijk het grootste verzekeringsdossier ooit in België.’ Vorig jaar nog dacht Ageas aan een schadevergoeding 0,5 tot 1,96 euro per Fortis-aandeel.

Minder dan 250 beleggers kozen voor de opt-out. Zij vertegenwoordigen ongeveer 1 procent van het schikkingsbedrag.