Ommekeer Delhaize België verloopt moeizaam

Het aanzwengelen van omzetgroei bij de grote Delhaize-supermarkten verloopt moeizaam. In het tweede kwartaal was er zelfs een lichte daling. De zelfstandige winkels doen het dan weer goed.

De tweede kwartaalcijfers van Ahold Delhaize bevestigen het beeld dat uit de overname van Delhaize door Ahold al eerder kwam. Ahold deed een goede zaak aan de overname van Delhaize en verwierf er in de VS, waar het zwaartepunt ligt, sterk presterende winkels bij. Maar de Belgische winkels hebben het moeilijk. En dit ondanks een aangescherpt promotiebeleid waarbij Delhaize verschillende commerciële kneepjes van het vak van zusterketen Albert Heijn overnam.

In het tweede kwartaal daalde de vergelijkbare omzet van Delhaize in België zelfs met 0,2 procent. Rekening houdend met het feit dat Pasen vorig jaar in het eerste kwartaal viel, was er zelfs een daling van 1 procent. Het is duidelijk dat Ahold Delhaize daar niet echt tevreden kan over zijn. Carrefour België doet het veel slechter maar dit kan nauwelijks een troost zijn.

Zelfstandigen

Ahold Delhaize merkt in zijn persbericht op dat de nabijheidswinkels Proxy en de Shop&Go het goed deden en dat er meer winkelopeningen gepland zijn in de tweede jaarhelft. Dit suggereert dat de dynamiek vooral van de zelfstandige winkels blijft komen en meer specifiek van de compacte formules. Een pluspunt is dat de onderliggende bedrijfsmarge met 0,2 procent steeg tot 2,9 procent met dank aan kostencontrole.

In Nederland verhoogde Ahold Delhaize de omzet op vergelijkbare basis met 3,8 procent (3,1 procent aangepast voor Pasen). De online-omzet steeg er met 34,4 procent of dubbel zo snel als bij Delhaize. Bol.com blijft zeer sterk groeien met een omzetgroei van 37,5 procent. De operationele marge in Nederland zakte met 0,3 procent tot 5,2 procent.

De VS blijft echter de belangrijkste markt voor Ahold Delhaize. De retailer had last van de elf dagen durende staking in april bij Stop&Shop. Dat kostte 224 miljoen dollar omzet en 100 miljoen dollar onderliggende bedrijfswinst.

De groepsomzet in het kwartaal van Ahold Delhaize steeg 5 procent met tot 16,31 miljard euro, de onderliggende bedrijfswinst daalde 11 procent naar 594 miljoen euro. De nettowinst daalde met 18 procent naar 334 miljoen euro.