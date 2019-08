Rijke Belgen in Monaco moeten 100 miljoen euro aan fiscus

De fiscus claimt 99,6 miljoen euro aan belastingen van Belgen die ‘domiciliefraude’ plegen. Dat schrijft De Tijd. ‘De BBI (Bijzondere Belastinginspectie) zal zeker verder werken op dit spoor’, zegt de woordvoerder van de fiscus, Francis Adyns, aan VRT.

Er zijn 147 dossiers geopend van Belgen die doen alsof ze in Monaco wonen om te kunnen genieten van de belastingvoordelen die daarmee gepaard gaan. In Monaco is de personenbelasting nul procent, en er geldt geen erfbelasting. Ook om geld en inkomsten verborgen te houden voor onze fiscus kan het interessant zijn te doen alsof je in een land als Monaco woont.

Onderzoek

Daarom besloot de BBI in 2017 een specifiek onderzoek te openen naar vermogende Belgen die mogelijk een fictief domicilie hebben in Monaco. De inspecteurs onderzochten welke verhuizingen naar Monaco echt lijken en welke niet. Als de belastinginspecteurs twijfels hadden, werd een vooronderzoek geopend.

In 2018 leidde dat tot 98 dossiers over Belgen die ten onrechte Monaco opgeven als thuisadres, goed voor 66,4 miljoen euro aan belastingclaims. Dit jaar heeft de BBI nog eens 49 dossiers geopend, goed voor 33,2 miljoen euro.

‘De BBI is nog steeds op zoek naar dossiers over domiciliefraude’, zegt Adyns in De Ochtend op Radio 1. ‘In samenwerking met lokale autoriteiten proberen we de fictie te doorprikken.’

Om dat te doen wordt nagegaan of iemand effectief zes maanden plus één dag in Monaco woont. ‘We kijken domicilie na, maar ook bijvoorbeeld facturen van nutsvoorzieningen.’

‘We werken goed samen met Monaco’, zegt Adyns. ‘Gegevens worden uitgewisseld tussen beide landen.’ Adyns maakt zich sterk dat de Belgische schatkist het geld ook effectief zal krijgen. ‘Het dossier is hardgemaakt door de BBI, er is nog weinig ontsnappingsmogelijkheid en we zullen verder werken op dit spoor.’