Ross Brawn, tegenwoordig Managing Director van de F1, stelt dat Ferrari dringend nood heeft aan een overwinning om het moraal van het team weer op te krikken en te bewijzen dat ze titelkandidaat zijn.

Naarmate het seizoen vordert wordt steeds meer duidelijk dat ook dit jaar de wereldtitel voor Ferrari erg onwaarschijnlijk wordt. Het voorbije weekend was een derde plaats voor Sebastian Vettel het hoogst haalbare voor de Scuderia op de Hungaroring.

Dat het zogenaamde Mickey Mouse-circuit in Boedapest de SF90 niet echt lag was vooraf al duidelijk maar het verschil tussen Vettel en Lewis Hamilton, de winnaar van de race, bedroeg meer dan een minuut.

“Meer dan een minuut achter de winnaar eindigen is een te groot verschil voor het team,” aldus Brawn. “Iedereen wist dat het circuit Ferrari niet zou liggen maar niet in die mate die we gezien hebben, vooral tijdens de race.”

Brawn kent het klappen van de zweep bij Ferrari, hij weet hoe de druk er kan toenemen en hij denkt dat de zomerstop net op tijd komt voor de Italiaanse renstal.

“Het kan geen kwaad om even te pauzeren en de batterijen op te laden,” gaat Brawn verder. “Als het racen weer begint kunnen Vettel en Leclerc zich misschien weer in de debatten gaan mengen gezien het feit dat de kenmerken van de races in Spa en Monza de Ferrari wel moeten liggen.”

“Ferrari heeft hoog nood aan een overwinning, niet zozeer voor hun titelambities maar gewoon als morele opkikker. Als het ware om te bewijzen dat het potentieel er is om een uitdager voor de titel te zijn, dat is een verplichting die er altijd al geweest is.”

De Brit vervulde jarenlang de rol van meester-strateeg bij Ferrari en kon de zet van Mercedes om Hamilton nog binnen te roepen uiteraard appreciëren. Het bleek een meesterlijk zet want tijdens een ongemeen spannende finale van de race was het Hamilton die uiteindelijk de zegekrans mee huiswaarts mocht nemen.

Hij vindt dat Mercedes krediet verdient voor het risico dat ze namen op strategisch vlak maar hij plaatst er als kanttekening wel bij dat de ‘Silberpleile’ zich ook wel wat makkelijker risico’s kunnen veroorloven gezien hun grote voorsprong in beide kampioenschappen.

Tenslotte heeft Brawn het nog over de man die de laatste races de rol vervult van derde hond, Max Verstappen. De jonge Nederlander van Red Bull lijkt wel de enige bij machte om de kruimels op te pikken die Mercedes laat vallen.

“In Hongarije heeft de renstal uit Milton Keynes laten zien dat ze het op één na krachtigste pakket heeft waarbij Honda ook laat zien dat ze echt wel vooruitgang geboekt hebben op het vlak van vermogen en snelheid.”

“Max heeft tijdens de laatste vier races meer punten (81) gescoord dan eender welke rijder. Dat zijn er achttien meer dan Hamilton en bijna het dubbel meer dan de Ferrari rijders, die elk vijfenveertig punten scoorden.”

“Lewis verslaan voor de titel lijkt te hoog gegrepen maar de tweede plaats ligt binnen bereik voor Verstappen en dat zou iets speciaal zijn,” besluit Brawn.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: