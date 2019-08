David Goffin opnieuw in eerste ronde uitgeschakeld, deze keer op Masters-toernooi in Montreal

David Goffin (ATP-18) werd dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters 1.000-toernooi in het Canadese Toronto (5.701.945 dollar). De 28-jarige Luikenaar verloor in 1 uur en 39 minuten met 6-4 en 7-6 (7/4) van de Argentijn Guido Pella (ATP-24).