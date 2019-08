Marokkaan gearresteerd om haatbericht over Belgische vrijwilligers in short

Een 26-jarige leraar deed maandag een oproep op Facebook tot onthoofding van Belgische vrijwilligers van de vzw Bouworde in Marokko. De man werd opgepakt, meldt de Marokkaanse politie.

De vrijwilligers hadden een filmpje gedeeld van hun werk op een bouwterrein in het dorp Assaka, in de buurt van Taroudant. In het filmpje waren meisjes en jongens te zien aan het werk in een short. De leraar riep via Facebook op om de meisjes te onthoofden. De politie vervolgt de man voor ‘het aanzetten tot terroristische daden’.

Het filmpje van de vrijwilligers lokte elders nog boze reacties uit. Ali El Asri, van de regerende Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (PJD) uitte zijn woede om de kledijkeuze van de vrijwilligers op Facebook.

Anderen prezen dan weer de ’toewijding’ van de vrijwilligers die ‘het werk kwamen doen in plaats van de lokale leiders’.

De jonge vrijwilligers werkten samen met een lokale vereniging, zo leggen ze uit in het filmpje. ‘De mensen zijn erg aardig en vriendelijk, ik hou van Marokko’, zei Luna, een van de meisjes die in de video werd geïnterviewd. De vzw laat aan VRT weten dat de vrijwilligers niets gemerkt hebben van de commotie en rustig verder hebben gewerkt.