Fiona Kolbinger wint als eerste vrouw ultrawedstrijd van 4.000 kilometer

De Bulgaarse Fiona Kolbinger (24) kwam dinsdagochtend als eerste van 263 deelnemers toe in Brest in Frankrijk, na een race van tien dagen, twee uur en 48 minuten. ‘Ik had nog sneller gekund’, bleek haar eerste reactie op de fenomenale winst.

‘Kolbinger is niet de eerste vrouw die uitmuntend presteert in de wereld van ultraduursport’, merken de organisatoren van de wedstrijd op. ‘Dat ze de eerste vrouw is die de Transcontinental Race wint is niet het meest opmerkelijke aan dit verhaal. Het meest opmerkelijke is dat ze de wedstrijd won als nieuwkomer in de wereld, in haar allereerste wielerwedstrijd en zonder over haar limiet te gaan.’

The Transcontinental, voor het eerst in 2013 georganiseerd, is een wielerwedstrijd met één rit: start in Burgas, Bulgarije en finish in Brest, Frankrijk. Deelnemers leggen meestal rond de 4.000 kilometer af. Ze moeten vier punten passeren: Buzludzha in Bulgarije, Vransjka Banja in Servië, Passo Gardena in Italië en Alpe d’Huez in Frankrijk. Onderweg krijgen ze geen logistieke hulp: ze moeten op hun eentje de weg afleggen, zonder hulp van derden.

De Duitse kankeronderzoekster Fiona Kolbinger wist als eerste dus Brest te bereiken, om 7:48 dinsdagochtend. Vanaf dag drie in de race maakte Kolbringer indruk, met een zware nachtrit. Vanaf dag vijf nam ze de leiding, in de bergen van Italië.