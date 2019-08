Twee minderjarigen overvallen tankstation in Anderlecht

Twee minderjarigen hebben maandagavond een tankstation overvallen in Anderlecht. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel Zuid en het Brusselse parket.

Volgens de politie kon één verdachte opgepakt worden. Het parket meldt dat beide verdachten geïdentificeerd werden maar geeft geen verdere commentaar omdat het om minderjarigen gaat.

De overval op het tankstation aan de Industrielaan in Anderlecht vond maandagavond rond 19.45 uur plaats. De twee daders namen na de overval te voet de vlucht maar de toegesnelde politie kon één van hen nog arresteren. De jongeman werd ter beschikking gesteld van het parket. Volgens dat parket is intussen ook zijn kompaan geïdentificeerd maar of die al gearresteerd werd, kon het parket niet meedelen.

‘Aangezien het om minderjarigen gaat, kunnen we hierover geen verdere informatie geven’, zegt woordvoerster Willemien Baert.