Belgische bondscoach hoopt op medaille op EK tijdrijden: “Een goede Lampaert kan dicht finishen. En dan is er ook Evenepoel”

Het EK wielrennen start woensdag met de tijdritten voor de mannen en vrouwen junioren en een nieuwe discipline, de Mixed Team Relay. Donderdag zijn de beloften en de elite aan de beurt. Bondscoach Rik Verbrugghe mikt op een medaille bij de profs.

Voor België rijden Thomas De Gendt, Otto Vergaerde, Lawrence Naesen, Sanne Cant, Sofie De Vuyst en Lotte Kopecky de Mixed Team Relay, die ook de ploegentijdrit voor merkenteams zal vervangen op het WK in september. In deze discipline koersen drie mannen en drie vrouwen van een land in hetzelfde team, eerst starten de drie mannen, zodra de tweede man over de finish is gepasseerd, mogen de drie vrouwen van start. De tijd van de tweede vrouw over de finish telt als de eindtijd.

Het is toch vooral uitkijken naar het EK tijdrijden voor de profs. Titelverdediger Victor Campenaerts is er dan wel niet bij, met Yves Lampaert en Remco Evenepoel heeft Rik Verbrugghe twee andere ijzers in het vuur. Bovendien ontbreken heel wat grote namen in Alkmaar: Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Jonathan Castroviejo, de Europese kampioen van 2016, Maximilian Schachmann en Michal Kwiatkowski zijn allemaal niet van de partij.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

“Ik ken de definitieve deelnemerslijst nog niet”, aldus de bondscoach. “Hoe dan ook mikken we op een medaille. Dat moet ook, we werden al twee keer Europees kampioen en met Yves Lampaert verschijnt een renner aan de start die al twee keer dicht bij het podium eindigde (vierde in 2018, zesde in 2016). Ik hoop dat hij voldoende is gerecupereerd van de Tour, want een goede Lampaert kan altijd dicht finishen. En dan is er natuurlijk ook Remco Evenepoel. Hij won afgelopen weekend San Sebastian, is de man in vorm en kan voor de verrassing zorgen.”

Al is het parcours misschien niet meteen het ding van Evenepoel. Dat is biljartvlak en slechts 22,4 kilometer lang. “Dat wil ik niet zomaar zeggen. Het is inderdaad niet zo technisch, vlak en heel snel. Er staat redelijk wat wind, die zal ook zijn rol spelen”, meent de bondscoach.

Favorieten voor een plek op het podium zijn naast onze landgenoten ook Kasper Asgreen, Stefan Küng, Filippo Ganna, Jos van Emden, Alex Dowsett en Ryan Mullen.