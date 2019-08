Toni Morrison was de eerste zwarte vrouw die de Nobelprijs voor Literatuur kreeg. Ze bracht in haar romans de vergeten geschiedenis van zwart Amerika op de voorgrond. Ze overleed maandagnacht op 88-jarige leeftijd.

Iedereen die haar ontmoette, was onder de indruk van haar présence. Het zilvergrijze haar, de statige postuur, de indringende blik: keer op keer worden ze vermeld in interviews. Toni Morrison had ...