Een Braziliaanse bendeleider die uit de gevangenis wilde ontsnappen door zich te verkleden als zijn tienerdochter, heeft zichzelf van het leven beroofd.

Clauvino da Silva, een veroordeelde drugsdealer, probeerde zaterdag nog uit de Bangu-gevangenis van Rio de Janeiro te ontsnappen door zich te verkleden als zijn negentienjarige dochter, inclusief masker en pruik. Dat plan mislukte, de overheid deelde nadien beelden waarop te zien was hoe hij zich ontdeed van zijn vermomming.

Dinsdag werd de 42-jarige man dood aangetroffen in zijn cel. Hij zou zichzelf van het leven hebben beroofd, aldus de autoriteiten, die zeggen dat een onderzoek werd geopend. Da Silva, die veroordeeld was tot een gevangenisstraf van bijna 74 jaar, was na zijn mislukte ontsnappingspoging overgeplaatst naar een zwaarbewaakte afdeling van de gevangenis, waar hij volgens de Braziliaanse nieuwssite O Globo werd vastgehouden in eenzame opsluiting.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.