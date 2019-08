Een leegstand, vervallen pand renoveren tot een plek waar iedereen welkom is. Met dit doel trekt de Brusselse vzw Toestand elke zomer naar een andere Europese locatie. Hoe en waarom ze in Macedonië een oud gebouw omtoveren tot een sociaal-cultureel centrum, zie je in de video hierboven.

Reportagemaakster Margo Mot draaide een documentaire over dit fenomeen. Vzw Toestand brengt verandering: niet enkel in een gebouw, maar ook in een wereldbeeld. Jonge, blanke vrouwen die met drilboren, hamers en kettingzagen een oud gebouw renoveren: voor de inwoners is dit ook vernieuwend.

Ook in Albanië bouwde vzw Toestand een oude fabriek om tot een sociaal-cultureel centrum.