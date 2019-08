Nobelprijswinnares Toni Morrison overleden

De Amerikaanse schrijfster en Nobelprijslaureate Toni Morrison is maandagnacht overleden in New York. Ze werd 88 jaar oud.

Morrison is overleden in het Montefiore Medical Center, aldus haar uitgever Alfred A. Knopf. Ze was de eerste zwarte vrouw ooit die de Nobelprijs voor Literatuur won. Beminde, haar bejubelde roman uit 1987, over de Amerikaanse slavernij werd bekroond met een Pulitzer Prize.

Morrison werd in 1931 in Ohio geboren als Chloe Anthony Wofford. Toni was haar bijnaam toen ze ging studeren, Morrison is de naam van haar ex-man. Ze debuteerde in 1970 met Het blauwste oog, een boek dat ze ‘s ochtends vroeg schreef terwijl ze voltijds werkte en haar twee zonen grootbracht.

(dadelijk meer)